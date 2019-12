Klokany čeká vánoční derby v podobě televizního utkání se Spartou

Nabitý konec roku 2019 nabídne jednu speciální lahůdku, a to souboj dvou velkých rivalů posledních let. Před kamerami ČT Sport se v pondělí 16.12.2019 utkáme v modernizované Unyp Aréně se Spartou Praha

Naši klokani se stále tlačí na čtvrtou příčku a pokud v tomto utkání uspějí, můžou se jí velmi přiblížit. Naposledy letos na Spartu nestačili až v prodloužení a přestřelka 7:6 bavila nejen pohledným florbalem, ale také parádní atmosférou. Ta je ostatně v posledních letech při souboji těchto dvou týmů skvělá a oba týmy se jistě budou moci opřít o své fanouškovské tábory i tentokrát. Vzájemný souboj rivalů za poslední sezóny nejednou sledovala zaplněná hala.

Superligový tým klokanů vyráží podpořit kompletní mládežnická základna a další dospělé týmy. Tento zápas si nenechte ujít ani vy. Pro všechny naše členy opět chystáme malé vánoční překvapení a to dárek, který naši hráči naleznou pod stromečkem právě na tomto utkání.

A nejen to. Těšit se můžete i na divácké soutěže, a to například o volné vstupy do saunového světa Sauna Spot.

Přijďte podpořit naše hráče a užít si atmosféru derby těchto dvou pražských rivalů!

Superliga Florbalu

FbŠ Bohemians vs. ACEMA Sparta Praha

Pondělí 16.12. - 17:00 - Unyp Aréna - Kovanecká 2405/27, Praha 9