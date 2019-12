Novoroční koncert s baletním vystoupením

South Coast Youth Symphony Orchestra (USA)

Program:

Music from La La Land – B. Pasek, J. Hurwitz, J. Paul

Cavatina – S. Myers

Hungarian Dance #5 – J. Brahms

Allegro from Winter Concerto – A. Vivaldi

Waltz No. 2 – D. Shostakovich

Cinema Paradiso – E. Morricone

Libertango – A. Piazzolla

Dance of the Angry Baby Chicks – I. Glover

Lullaby – W. Hofeldt / D. Loney

Rain – R. Sakamoto

Palladio – K. Jenkins

Rocky Lee, dirigent a umělecký vedoucí

Dan Robbins, dirigent

Marlene Hall, vedoucí tanečního souboru

Délka koncertu 50 minut bez přestávky