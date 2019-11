Nesmíme zapomenout / Jan Opletal a další oběti listopadu 1939

Výstava připomíná studenta Jana Opletala a 80. výročí událostí roku 1939, na které o 50 let později přímo navázaly události listopadu 1989. Právě ve stínu 17. listopadu 1989 neprávem stojí 17. listopad 1939, památný den, který je dodnes symbolem odporu proti nacistické okupaci a proti nucenému uzavření českých vysokých škol.

Kromě osobnosti Jana Opletala připomene také další oběti listopadu 1939 a nacistické perzekuce českých studentů během 2. světové války. Vstupné do muzea je vstupenkou na zmíněnou výstavu, do stálé expozice a také na výstavu Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků, která je k vidění až do 1. prosince 2019.