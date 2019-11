Ingested / Within Destruction / Sign of the Swarm ad. - Praha

INGESTED se v listopadu vrací do Prahy přehrát debut „Surpassing the Boundaries of Human Suffering“! Ovšemže ale nedojde pouze na něj. Ke krvavému slovu se dostanou i další desky nevyjímaje skvěle hodnocené poslední nahrávky „The Level Above Human“ a EP „Call of the Void“.

Těšit se můžete také na nadějné Slovince WITHIN DESTRUCTION, nápadité Kanaďany SIGNS OF THE SWARM, kteří se nebojí techniky, blackened odéru ani atmosféry a těžkotonážníky DISTANT z Rotterdamu.