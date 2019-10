Bardzo fajný festival 2019 – Praha

Festival polských filmů a kultury letos nabídne celovečerní filmy, dokumentární filmový brunch, česko-polské filmové setkání - krátké filmy z Filmowe Podlasie Atakuje & Some Like It Short 4 - the smartphone movie minifestival!, program pro děti, nové polské překlady a literární setkání a v neposlední řadě polské delikatesy.