Festival francouzského filmu – Praha

22. ročník Festivalu francouzského filmu se tradičně koná koncem listopadu. V Praze se na francouzské filmy můžete vydat od 20. do 27. listopadu do Kina 35 Francouzského institutu, do Lucerny, Světozoru a Edison Filmhubu.

Vizuál letošního ročníku je inspirovaný filmem Peklo. Hlavní roli v tomto dramatu ztvárnila Romy Schneider, autorem scénáře a také jeho režisérem, je klasik francouzského thrilleru Henri-Georges Clouzot, přezdívaný francouzský Hitchcock. Festival uvede dokument Clouzot a jeho Peklo zachycující neuvěřitelný talent tohoto génia, který svůj snímek nestihl dokončit. Festival připomene jeho tvorbu českému publiku v rámci sekce Pocta: Henri-Georges Clouzot, kde bude uvedeno pět snímků, včetně jednoho ze zásadních filmů francouzské kinematografie, Mzdy strachu. Film byl v roce 1953 vyznamenán na MFF v Cannes Velkou cenou. Hvězdou Clouzotova dramatu je mladý Yves Montand.