Noční strašidelný les v Hostivařském lesoparku

26. října se na Vás chystají strašidla ze všech koutů České republiky! Svoji účast přislíbili například Hřivnáč osikový, Skřetík ostrozubý a nebo také přísně chráněná Pamanda Láčkovaná Že jste taková strašidla dosud nespatřili? Tak to se musíte přijít podívat do naší strašidelné ZOO. Některé exponáty si můžete dokonce i pohladit… I letos na Vás čeká minimálně 10 strašidel a také spoustu strašidelných exponátů. Některá strašidla budou určitě nová, některá možná Vám důvěrně známá. Těšit se můžete i na strašidelný bar, kde budete moci ochutnat nápoje jako žabí hnis, dračí krev, a nebo vývar z pavoučích sítí

Bojácné děti startují od 16:00 do 18:30

Nebojácné děti s baterkou startují od 18:30 do 20:30

Nebojácné děti bez baterky a bojácní dospělí startují od 20:30 do 21:00

Mezi rezervacemi dodržujeme časové rozestupy min. 2 minuty.

Děti do 12 let startují v doprovodu rodičů. Pejsci prosím jen na vodítku.

Start a cíl: od dětského hřiště Hostivařské přehrada https://mapy.cz/turisticka?x=14.5181128&y=50.0403722&z=17&source=base&id=1926348 zastávka K obecním hájovnám. Když vystoupíte na zastávce, dáte se dlážděnou cestou naproti dřevěné protihlukové stěně. Půjdete k malému rybníčku s kachnami a u něho odbočíte doleva tak, abyste měli rybníček po pravé ruce a stoupali mírně do kopce. Za ZOO koutkem odbočíte opět doprava mírně do kopce tak, abyste se postupně vzdalovali od plotu. Až vyjdete na kopec, budete na startu. Vše značené fáborky.

Rezervovaní účastníci budou pouštěni v čase, který si rezervovali (budou vyvolávání dle rezervovaného času). Pokud by na Vás již nezbyl startovací čas, můžete přijít jako neregistrovaná na trasu pro příchozí (zde však nebudou časové rozestupy).

Vstupné 80 Kč/dítě od 4 let a dospělý bude použito na ochranu strašidel a jejich rozmnožování. V ceně svítící chemická tyčinka pro každé dítě, diplom a malá odměna v cíli.

PROSÍM VÁS O REZERVACI ČASU STARTU buď online na http://www.kouzelny-svet-skritku.cz/rezervace-strasidelneho-lesa/ nebo na hostivař@kouzelny-svet-skritku.cz do 25.10.2019 23:59