V procesu - Nesnesitelně dlouhá objetí

Musíš si projít peklem, abys mohl začít žít.

„Vidíš támhletu šedou tečku, vejdi do ní.”

New York. Monika a Charlie. Kryštof a Emmi. Monika si bere Charlieho. Monika otěhotní. Monika jde na potrat. Charlie si bere Moniku. Charlie má sex s Emmi. Charlie letí do Berlína. Emmi potkává Kryštofa. Emmi chce do ráje. Emmi polyká prášky. Kryštof vchází do veganské restaurace. Kryštof potkává Emmi. Kryštof má v sobě černého hada.

Hra současného ruského dramatika o čtyřech mladých lidech, kteří se chtějí naučit žít.