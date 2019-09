RefuFest 2019

RefuFest se po roce opět hlásí s celou plejádou programů. Přijďte si vychutnat jeho pozitivní atmosféru a pestrý program! Vstup je jako každoročně zdarma. Rok co rok se náš festival snaží upozornit na význam otevřeného postoje české majority vůči cizincům pro celou společnost. Letos nám však leží na srdci ještě jedna nutná změna. Je čas zapojit se do celosvětového boje proti klimatické změně!

Letošní ročník, který se uskuteční 27. a 28. 9. v pražské Invalidovně, proto bude věnován stejnou měrou tématům klimatické krize a uprchlictví. Snažíme se RefuFest naplánovat tak, aby měl bohatý program, všichni účastníci se na něm cítili vítáni a zároveň aby co nejméně poškozoval okolní prostředí. Omezujeme jednorázové nádobí, minimalizujeme hlukové znečištění, pracujeme na speciálním systému důsledného třídění odpadu a klademe důraz na festivalovou dopravu pomocí MHD. Samozřejmostí je nízkoprahovost festivalu, který je bezplatný, dostupný všem věkovým skupinám a částečně bezbariérový. Na pátek 27.9 připravujeme neveřejný program pro školy. V sobotu 28. 9. se můžete těšit na neopakovatelné koncerty, divadlo, filmy, diskuze a workshopy. Mimo jiné to budou koncerty ústeckých Houpacích koní a pražských The Silver Spoons, vernisáž fotografií Antonia Cossy z jeho měsíčního pobytu v Mozambiku, kde dokumentoval osudy tamních klimatických migrantů a výstava Jany Plavec „Já, uprchlík“, která zachycuje životy v evropských uprchlických táborech. Dále budete moci zhlédnout unikátní autobiografické divadlo Smooth life palestinského loutkoherce Husama Abeda nebo cirkusové představení a fire show, kterou si mezinárodní tým dobrovolníků a lektorů kroužku Cirkusárna připravil speciálně pro RefuFest. Nebude chybět ani stand up vystoupení komičky Adély Elbel, přednáška aktivistické skupiny Extinction Rebellion nebo diskuze na téma klimatické krize se zástupci a zástupkyněmi Fridays For Future a o životě dětí v uprchlických táborech s Peterem Pöthem, Jaroslavem Miko a Robinem Kvapilem a samozřejmě spousta skvělého jídla ze všech koutů světa. Kompletní program naleznete na našich stránkách www.refufest.com Budeme se na vás těšit 28. září od 10 hodin v Invalidovně.