Punková legenda THE EXPLOITED na podzim v Praze!



Pankáči zbystřete! Legendární THE EXPLOITED navštíví Prahu! Kontroverzní frontman Wattie Buchan jede stále na plné obrátky a věk mu zdá se pořád nic neříká. Pro fanoušky legendární punkové kapely je to však skvělá zpráva. Nechat si ujít tuto neřízenou skotskou partičku by byl velký hřích. Nekompromisní nakládačku slavných THE EXPLOITED můžete vidět 29. října v klubu Storm v Praze. Speciální hosté pro tento večer budou pekelně divoké holky z MAID OF ACE.