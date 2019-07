Festival EFB: Báseň na jevišti

„Lidé slabého rozumu ať ustoupí a nechají se vésti těmi, kteří se s naší budoucností vědí rady. Když něčemu nerozumíš, dej se poučit.“

Kromě scénických čtení výběru z básnických sbírek, manifestů či korespondence uslyší diváci zapomenuté písně, hity a útržky z osobních zápisků EFB. Večer je součástí Festivalu EFB.

Emil František Burian, přední osobnost československé avantgardní kultury, by právě letos oslavil 115. narozeniny. Zároveň je to letos šedesát let od jeho úmrtí (9. srpna 1959) a jeho vnučka, divadelní režisérka Zuzana Burianová, ve spolupráci s divadelním spolkem BodyVoiceBand, divadlem Archa a mnoha dalšími, pořádá k této příležitosti festival. Ten je výhradně věnován osobnosti a odkazu E. F. Buriana a reakci na jeho hudební dílo. Odehraje se v termínu 11. - 19. října tohoto roku v Praze na šesti různých místech: Divadlo Archa, Alfred ve Dvoře, Švandovo divadlo, Venuše ve Švehlovce, Kino Ponrepo a Divadlo DISK.

Prvním impulsem pro vznik Festivalu EFB bylo rozhodnutí uspořádat notovou pozůstalost u manželů Burianových. Katalogizace začala v zimě roku 2017, kdy Zuzana Burianová oslovila hudebníka Dušana Navaříka ke společnému zkoumání rodinné hudební pozůstalosti. Během této práce přirozeně narůstala chuť obou zúčastněných poslechnout si nově probrané, pozapomenuté Burianovy skladby a po konzultaci s některými oslovenými umělci se zrodil koncept hudebního festivalu. Ten by měl oživit nejen skladby různých žánrů a druhů, ale také umožnit vystoupení výrazných uměleckých osobností, které se k Burianovi svým uměním přímo či nepřímo hlásí či vycházejí z podobných principů tvorby.