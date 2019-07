Julia Kent v Praze

Julia Kent, narozená v Kanadě a v New Yorku usazená čelistka a skladatelka, která se asi nejvíce proslavila jako členka hudebního kolektivu Antony and the Johnsons shromážděného kolem zpěvačky dnes známé jako Anohni, vystoupí v Praze.

Přiveze sem nové album Temporal, která vyšlo v lednu 2019.

Kent se v Praze objeví poprvé po devíti letech.