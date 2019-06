V pražské Prague Gallery – Art of Bathrooms bude v období od 27. 6. do 14. 8. k vidění výstava malířky Petry Polifkové – Rozlučka se svobodou. Její jedinečné obrazy zachycují specifickou intimitu jednotlivých okamžiků a význačné jsou také osobitou barevností, která dodává všednosti zcela jiný rozměr. Vernisáž se uskuteční 26. 6. od 18 hodin.

V průběhu prázdnin budou mít návštěvníci Prague Gallery možnost proniknout do okamžiků všedního dne malířky Petry Polifkové. Výstava „Rozlučka se svobodou“ ukazuje proměnu nejen v díle, ale i v životě autorky. Dřívější náměty spojené zejména se studentským životem a trávením volného času nahrazují nová témata, jež jsou spojena zejména s rodinnou a rodinným zázemím celkově. To, co v obrazech Petry Polifkové však zůstává, je specifická intimita malířských výpovědí a osobitá barevnost, která přetváří realitu všedního dne do obrazu zářivého světa.

Petra Polifková (nar. 1985) vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění a působila v malířském ateliéru prof. Jiřího Sopka. Studium si v letech 2008-2010 rozšířila pobytem na Hochschule für bilbende Künste v Drážďanech v ateliéru malby a grafiky profesora Petera Bömmelse, kde nasbírala cenné zkušenosti.