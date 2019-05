Edmar Castañeda & Marta Töpferová (Kolumbie / Česko)

Edmar Castaneda je virtuózní harfenista, narozený v r. 1978 v hlavním městě Kolumbie, Bogotě. Na rozdíl od jiných výjimečných muzikantů, kteří změnili svůj život skrze umění, má Castanedova cesta pokorné a inspirativní počátky. Syn hudebníka a matky, která podporovala Edmarovo zjevné nadání, přijal vznešené folklorní tradice své rodné Kolumbie. Joropo taneční třídy, které navštěvoval se svou sestrou, byly mistrovskou školou pohybu, doprovázeného harfou.

Edmar začal hrát na harfu v 13 letech. V polovině 90. let se přestěhoval do New Yorku, kde se věnoval studiu jazzové trumpety, aby se posléze vrátil ke hře na harfu. Od té doby vzal New York a světovou scénu útokem. Hraje své vlastní skladby, s průniky do původní hudby Kolumbie a Venezuely.

Svou virtuozitou a pojetím harfy jako hudebního nástroje, pro který objevil v jazzu dosud nepoznanou roli, způsobil převrat u posluchačů i kritiků. Např. legendární Paquito D'Rivera, Edmarův častý spoluhráč, ho považuje za obrovský talent. Díky všestrannosti a okouzlujícímu charismatu dostal harfu do popředí a stal se jedním z nejoriginálnějších hudebníků v New Yorku.” Vedle Paquita D'Rivera vystupuje s hudebníky jako je Simon Diaz, Lila Downs, Giovanni Hidalgo, Joe Locke, Wynton Marsalis, John Patitucci, Janis Siegel, John Scofield, John Torres, Hiromi Uehara a nebo s orchestrem Organizace spojených národů.

Marta Töpferová je jednou z nejlepších zpěvaček a skladatelek své generace. Je silně ovlivněna latinskoamerickou lidovou hudbou, stejně jako rodnými českými kořeny. Její silné hlasové a temperamentní písně jsou zakořeněny v tradicích venezuelských valů a merengue, argentinského folklóru, kubánské trovy i slovanské lidové hudby. Jako stálá tvůrčí síla na newyorské hudební scéně po šestnáct let spolupracovala Marta s některými z nejlepších hudebníků latiny, jazzu a klasicky a tato zkušenost vytvořila v její tvorbě jedinečný mix stylů.

Mezi nejinspirativnější spolupracovníky Marty patří kolumbijský harfenista Edmar Castañedaí. S ním v duu nahrála album „La Marea“, které velmi oceňovali kritici a posluchači po celém světě.

Marta se nedávno vrátila do své vlasti, do České republiky, aby představila projekt české a slovanské hudby - Milokraj - což znamená "milovanou zemi". Výsledkem je nová sbírka originálních písní, v níž vystupuje hvězdná východoevropská sestava: slovenský houslista Stanislav Palúch, hráč moldavského cimbálu Marcel Comendant, český kytarista David Dorůžka a slovenský basista Robert Ragan. Jejich debutové CD bylo financováno Ministerstvem kultury ČR a pražskou radnicí a v žebříčku World Music Charts Europe patřilo mezi deset nejlepších.