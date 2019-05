Pražské jaro Martina Janková & Barbara Maria Willi

Vídeň – Praha, naše cesta na křídlech zpěvu

PROGRAM

Václav Jan Tomášek: An den Mond op. 56/4

Leopold Koželuh: Spira pur op. 31/11

Leopold Koželuh: Sento amor op. 31/3

Wolfgang Amadeus Mozart: Das Veilchen KV 476

Wolfgang Amadeus Mozart: Abendempfindung an Laura, "Abend ist's, die Sonne ist verschwunden" F Dur KV 523

Wolfgang Amadeus Mozart: Als Luise die Briefe ihres ungetreues Liebhaber verbrannte KV 520

Johann Joseph Rösler: Arietta Il niente

Johann Joseph Rösler: Herbstlied

Johann Joseph Rösler: An die Entfernte

Johann Joseph Rösler: La Verità

Wolfgang Amadeus Mozart / Antonio Salieri: Per la ricuperata salute di Ofelia

Joseph Haydn: Joseph Haydn O Tuneful Voice Hob. XXVIa:42

Joseph Haydn: The Spirit’s Song Hob. XXVIa:41

Jan Václav Voříšek: An Sie op. 21/1

Jan Václav Voříšek: Liebe op. 15

Jan Václav Voříšek: Die Abschiedsträne op. 10/1

Jan Křtitel Václav Kalivoda: Frühlings Wanderschaft op. 172

INTERPRETI

Martina Janková - soprán

Barbara Maria Willi - kladívkový klavír