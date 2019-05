Pip Blom v Praze

Když nizozemská zpěvačka Pip Blom začala před třemi lety nahrávat pro nejbližší okolí své první písně, o koncertování napříč Evropou se jí ani nezdálo. Pozitivní reakce na její tvorbu jí změnily plány. Dnes už čtyřčlenná formace Pip Blom se stala senzací a po účinkování na showcase festivalech (Eurosonic, The Great Escape) to dotáhla na koncertování s Franz Ferdinand, The Breeders nebo vystoupení v pořadu BBC Radio 1. Po úspěšném diy EP „Paycheck“ jeden z hudebních serverů kapelu zařadil mezi ty, které je dobré sledovat. Debutová deska „Boat“ vychází koncem května.



Koncert je součástí UpTONE série s volným vstupem, stačí si rezervovat místo >> http://bit.ly/PipBlom19Fource.