Sefardské a barokní písně - Praha

GIULIO CACCINI

Le nuove musiche

LUIGI ROSSI

Lamento di Zaida Turca

GIOVANNI FELICE SANCES

Il quatro libro delle cantate

JEMENSKÉ A MORAVSKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ

Tehila Nini GOLDSTEIN | soprán

Tomáš KRÁL | baryton

ENSEMBLE SFERRAINA

David BERGMÜLLER | theorba, loutna, barokní kytara

Tobias STEINBERGER | perkuse

Barytonista Tomáš Král je jasně profilovanou uměleckou osobností, která exceluje v Bachových kantátách či Zelenkových lamentacích. V poslední době však do jeho života přichází ještě jiná hudba. V roce 2013 se totiž na jednom pódiu osudově setkal s charismatickou sopranistkou Tehilou Nini Goldstein, které koluje v žilách krev jemenská, americká a židovská. Už pár let spolu coby manželé žijí v Berlíně. V exkluzivním programu pro řadu Stará hudba tak zazní lidové písně moravské a jemenské spolu s vášnivými áriemi z doby, kdy se na křižovatkách Evropy rodil barokní svět. Kdo jiný by měl zpívat o lásce, když ne oni? Kdo jiný by měl zpívat o obohacujícím setkání kultur?

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou