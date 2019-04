Koncert pro republiku - Praha

BEDŘICH SMETANA

Má vlast

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jac van STEEN | dirigent

Každý český orchestr musí hrát Mou vlast. FOK tak činí pravidelně již řadu let v den výročí založení Československé republiky, které se odehrálo právě v „Majáku české státnosti“, tedy v Obecním domě. Vždyť v tomto Smetanově cyklu je zachycená celá naše duše, starobylá i současná. Loňské provedení ke 100. výročí bylo doprovázeno vydáním remasterované nahrávky FOK s Tomášem Netopilem. Není ovšem nad to slyšet Mou vlast naživo a letos poprvé s hlavním hostujícím dirigentem FOK, Jac van Steenem. Je vždy zajímavé, jak zahraniční dirigenti přistupují k Mé vlasti; je to jiné, je to inspirující!

konec koncertu v 19.45 hod.

koncert s přestávkou