Diskuse: 20 let v NATO, stálo to za to?

Vstup České republiky, Polska a Maďarska do NATO před 20 lety provázelo hřmění motorů aliančních tryskových letadel, která se připravovala k operaci Spojenecká síla v bývalé Jugoslávii. Konec tohoto období symbolizuje rozhodnutí Aliance o přijetí Severní Makedonie jako výraz pokračující stabilizace jihovýchodní Evropy. Co vedlo k rozšíření a jaký mělo význam pro naši, evropskou a světovou bezpečnost? Jakým současným rizikům a hrozbám musí Aliance čelit a co pro to musí udělat?