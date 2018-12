What a Feeling / Silvestr 2018 v Aeru

Na Silvestra si pro vás v Aeru vždy připravíme nějakou specialitku. Ani letos to není jinak a máme pro vás nachystanou exkluzivní předpremiéru filmu s Penélope Cruz a Javierem Bardemem, který zahájil letošní festival v Cannes.

Když dáte bacha na koberce, tak už odpoledne si můžete dát zahřívací kolo bowlingu s Dudem Lebowskim.

Poslední projekcí v roce nebude nic jiného než osmdesátkový party starter s Jennifer Beals a kbelíkem vody, po které bude následovat večírek.



15:00 BIG LEBOWSKI

Bratři Coenové rádi čerpají z filmového žánru „noir“, drsných chandlerovských detektivek, přičemž Big Lebowski si z častých klišé dělá výtečnou legraci. Jeff „Dude“ Lebowski (Jeff Bridges) je notorický flákač, milovník bowlingu a marihuany, kterého si jednoho krásného dne spletou s jeho jmenovcem milionářem a doslova mu „pochčijí“ koberec. „Dude“ si ale ne vše nechá líbit a když po tom pravém Lebowském požaduje náhradu škody, postupně se zaplete do šíleného únosu, ve kterém figuruje kufřík peněz, jeho leniví kamarádi, pornoproducent a feministická „akční“ umělkyně…



17:30 VŠICHNI TO VĚDÍ

I osmý snímek Asghara Farhadiho Všichni to vědí, který zahajoval letošní festival v Cannes, sleduje složitost mezilidských vztahů a jejich proměny. Laura se z Buenos Aires, kde žije s manželem a dětmi, vrací do rodného Španělska zřídkakdy. Události provázející poslední návštěvu změní mnohé. V hlavních rolích pečlivě vypointovaného rodinného dramatu excelují Penélope Cruz a Javier Bardem.



20:30 FLASHDANCE

Pocit, kterému se nic nevyrovná! Světově úspěšný muzikál 'Flashdance' vypráví příběh nebojácné a půvabné osmnáctileté dívky Alex Owensové, která ve dne pracuje jako svářečka a v noci tančí v luxusním baru. Alex zápasí o svou nezávislost a lásku a touží po splnění velkého snu - dostat se na Pittsburghskou taneční konzervatoř. Film je plný hudby osmdesátých let, včetně známých hitů 'Flashdance - What a Feeling' a 'Maniac'.