Jan Šolc: Žít v Liberci

Uvedení knihy pamětí Jan Šolce, někdejšího spolupracovníka a poradce Václava Havla, mluvčího Občanského fóra i poslance Federálního shromáždění, který v Liberci žije od roku 1945. Coby pedagoga, mentora i partnera v diskusích ho dobře zná mladá generace.

Ve své vzpomínkové knize se Šolc pozastavuje nad zásadními milníky československé historie. Věnuje se odsunu Němců, době československého stalinismu, popisuje nátlaky vojenské kontrarozvědky, perzekuce, jejichž obětí se stal po roce 1968, i obrovské změny po listopadu 1989. Vzpomíná také na Václava Havla. „Dva roky před jeho smrtí jsem od něho slyšel povzdech, zda to vůbec stálo za to, demokracii vracet. Byl ubitý, otrávený, unavený. Nikdo neví, co to je, být prezidentem po 42 letech nesvobody,“ řekl o příteli Šolc.

Vydání knižních pamětí libereckého filozofa, literáta a politického aktivisty Jana Šolce spolu s ním oslaví jeho přátelé, spolupracovníci, studenti, obdivovatelé. Mezi pozvanými hosty jsou Jan Kačer, Martin Vidlák, Libor Prudký, Michael Kocáb či Petr Pithart.

Uvádí Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla.