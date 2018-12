The Soft Moon v Praze

The Soft Moon, jediný stálý člen kapely The Soft Moon, představí své démonické album Criminal v Praze. Na albu nechal pracovat své nejniternější pocity. S těmi také přijede 17. března do Prahy a své nejnovější songy přehraje živě fanouškům v pražském Futurum Music Baru. Optikou zahanbení a viny viděné dětství a dospívání Luise Vasqueze je ústředním tématem alba. Je to boj zdravého rozumu se sebenenávistí, nejistotou a možnou přeměnou toho všeho v člověka, kterého umělec tolik nenávidí. Vasquez obnažuje své pocity a vytváří dílo silné díky jeho sebereflexi.

Zatímco první dvě alba byla většinou instrumentální, na ‘Deeper’ Vasquez tentokrát zpívá a texty jsou stejně důležité jako hudba. Na ‘Deeper’ se Vasquez noří do dělohy svého traumatického dětství, úzkosti a strachu a spolupracuje s producentem Mauriziem Baggiem.

Na albu “Criminal” pokračuje Vasquezovo zaujetí pro texty I vokály i spolupráce s Baggiem.