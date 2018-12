Mikuláš - EduBubo Klub Praha

Mikuláš se nezapomene zastavit ani u nás v klubu: 5. 12. 2018 od 16:00 do 18:00. Přijďte a určitě se vám ho podaří osobně potkat v parku Podkovářská. Mikuláš spolu s andělem a čertem, budou rozdávat nadílky v podobě vámi přinesených balíčků se jménem a příjmením vašeho dítka. Když nám k tomu přiložíte i lístek s jednou dobrou a jednou zlou vlastností, které by měl Mikuláš vyzdvihnout při předávání nadílky, bude to pro vaše děti jěště větší zážitek.

Vlastní balíčky můžete přinést nejpozději v úterý 4. 12. do 15:00.

Zároveň bude pro zájemce uvnitř připravena dílnička, kde si můžete spolu s dětmi vyrobit vlastního Mikuláše, čerta nebo anděla. Akce proběhne 5. 12. 2018 od 16:00 do 18:00