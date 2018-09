Pochod kolem Prahy 14

Pomalu se blíží 24. ročník pochodu 14 km kolem Prahy 14. Protáhnout tělo při příjemné procházce si zájemci budou moci 13. října 2018. Start na malý okruh je od 8.30 do 14 hodin a na velký okruh je od 8.30 do 12 hodin před restaurací TJ Slavoj v Hloubětínské ulici č. 88. Při pochodu budete mít příležitost zastavit se na několika zajímavých místech naší městské části: v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích můžete absolvovat prohlídku této starobylé kulturní památky a farské zahrady v 9, 10 a 11 hodin. Dále bude na trase připravena návštěva světoznámé společnosti Coca-Cola od 10.30 a 11.30 hodin. V Hostavicích se můžete občerstvit v kavárně v parku Pilská, kde je otevřeno od 10 hodin. Děti i dospělí se mohou svézt na huculských koních v jezdeckém klubu Počin v Ráji v Dolních Počernicích. Tuto možnost budou mít od 9.30 do 15.30 hodin. Zastavíme se také na unikátní akátové rozhledně Doubravka a poslední zastavení bude v novém komunitním centru Kardašovská od 12 do 16. 30 hodin.

Při návštěvě výše uvedených míst se prokažte platnou vstupenkou zakoupenou na startu pochodu.