Svatováclavská pouť na Proseku - Praha

Tradiční podzimní Svatováclavská pouť na Proseku patří 28 let již neodmyslitelně k současnému životu dnešního Proseka i celé Prahy 9. Koná se v sobotu 22. a neděli 23. září 2018 v okolí kostela sv. Václava v Praze 9.

Počátky této tradice sahají k první historicky doložené pouti, která se tu konala v roce 1609. Význam slova pouť, znamená putovat k určitému cíli. Cílovým místem tohoto putování věřících nebyl Prosek, ale Stará Boleslav, kde byl přechováván a hojně uctívaný Mariánský reliéf. Slavnost roku 1609 byla obzvlášť významná, protože uctívaný reliéf byl prohlášen za "Paladium země české". Reliéf je dodnes uložen ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Hlavní význam poutí, které mívaly především duchovní ráz, bylo připomenutí a oslava svátku patrona kostela. Farní kostel na Proseku je zasvěcen Svatému Václavu, našemu národnímu světci, který provází náš národ ve všech dějinných okamžicích. Jeho odkaz je platný již víc jak tisíc let. Letos budete mít možnost navštívit kostel sv. Václava v době konání bohoslužeb: sobota – 8.00 hod, neděle – 8.00, 10.00, 18,00 hodin a na svátek sv. Václava v pátek 28. 9. v 8.00, v 10.00 /se sborem/ a v 18.00 hodin.

Tradice proseckých poutí byla před osmadvaceti lety obnovena zásluhou vysočanské radnice. V současné době je původní, náboženské poslání poutí, zastíněno pouťovou veselicí a doprovodnými akcemi. I když je jiná doba, místo a příležitost k setkávání trvá stále. V průběhu let je akce obohacována o pestrý kulturní a zábavní program. Na podiu vystupují hudební a pěvecká tělesa, profesionální i amatérská. Diváci se mohou těšit na bohatý program, který moderuje Lada Jelínková.

Sobota 22. 9.

Na hlavní scéně zahájíme vystoupením „domácích“, a to žáků a studentů ZUŠ Prosek, v komponovaném programu hudebního a tanečního oboru. Nabídnou nám to nejlepší, co se naučili pod vedením zkušených pedagogů školy, která již vychovala řadu úspěšných absolventů. Poprvé přivítáme na pouti pražskou cimbálovou muziku Bécallica a s ní i Folklórní soubor Rosénka.

Tradičně obě kulturní akce 28. ročník Svatováclavské pouti na Proseku a 19. ročník Vysočanského vinobraní slavnostně zahájí starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím za účasti sponzorů, a to přípitkem a pouťovými koláči. Během odpoledne zavítá na pouť kníže Václav se svojí družinou, která v podání členů místního Spolku za veselejší Střížkov projde okolo kostela sv.Václava a alejí až na podium.

Věříme, že vás potěší vystoupení Báry Basikové s kapelou BASICBAND - Bára, která začínala v 80. letech minulého století s rockovými skupinami Precedens a Stromboli, natočila čtyřicet desek, několik sólových alb, napsala řadu písňových textů a získala mnoho významných cen. Skvěle ztvárnila hlavní ženské role v divadelních představeních a muzikálech npř. Jesus Christ Superstar, Rusalka, Johanka z Arku, Kleopatra atd.

Český moderátor, komik a scenárista Miloš Knor vystoupí se svým programem – One Knor Show. VAROVÁNÍ: na místě může zaznít humor!

V podvečer se zaposloucháme do muziky pohybující se stylově mezi rockem a funky soulem, Vystoupí hudebník a producent Ota Balage s mladou talentovanou zpěvačkou Terezou Kopáčovou. Celý projekt BALAGE BANG feat.TEREZA směřuje k osobě zpěvačky Terezy. Zazní písničky napsané přímo pro ni, které umožňují vyniknout jejímu výrazu i hlasovému rozsahu. Nenechte si ujít!

11:00 ZUŠ Prosek

13:00 Cimbálová muzika Bécallica

13:30 Slavnostní zahájení 28. Svatováclavské pouti na Proseku

a 19. Vysočanského vinobraní

13:45 Bécallica a Folklórní soubor Rosénka

15:00 Příjezd knížete Václava se svojí družinou

15:45 Bara Basiková a Basicband

17:00 Miloš KNOR - One Knor Show

18:00 BALAGE BANG feat.TEREZA

V sobotu od 19 hodin se uskuteční v kostele sv.Václava Varhanní koncert. V podání předního varhaníka Aleše Bárty a sopranistky Lucie Silkenové uslyšíte díla J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta.

CHARITATIVNÍ AKCE „ŠÁTEK S PŘÍBĚHEM“ v zahradě TJ Sokol Prosek 11 - 17 hodin. Doprovodná charitativní akce ŠÁTEK S PŘÍBĚHEM na podporu projektu Obědy pro děti pokračuje i v sobotu 22. 9. na Svatováclavské pouti na Proseku. Divadlo Gong tuto akci iniciovalo v roce 2017 na Vysočanském (ba)binci, bazaru s oblečením. Od té doby návštěvníci přinášejí své odložené šátky či šály, jejichž příběhy pošlou dál tak, že je věnují Obecnímu domu na dobročinné účely. Chcete udělat totéž? Šátky můžete přinášet kdykoli během roku, abychom je mohli vystavit na prodej v kanceláři kurzů. Tam nám také můžete u kávy sdělit příběh, který se k vašemu šátku váže, tento příběh bude zaznamenán a poslán s šátkem dál. Prodejní cena šátků, které nám věnujete, je cca 30 nebo 50 Kč za 1 kus.

Utržené peníze vždy poukážeme organizaci Women for Women na projekt Obědy pro děti na transparentní účet 888555999/5500(www.obedyprodeti.cz).

Více o historii akce : www.divadlogong.cz/divadlo-gong/satek-s-pribehem

Neděle 23. 9.

Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše s programem „Moje česká vlast“ zahájí nedělní program na hlavní scéně. Veselka je žádaný dechový orchestr z Prahy. U jeho zrodu v roce 1975 stál jihočeský skladatel Ladislav Kubeš st. Kapela je úspěšná doma i v zahraničí. Repertoár orchestru vychází z jihočeského folklóru.

Písně z 90. let Karviná, Jedem do Afriky, Rybitví či Kladno patří mezi nejúspěšnější hity skupiny YO YO Band a věříme, že kapela potěší a všichni si s chutí zazpívají. Pokračovat ve vzpomínání budeme i při vystoupení Tomáše Linky se skupinou Přímá linka Zpěvák a excelentní hrač na foukací harmoniku Tomáš Linka, se pohybuje na českých a zahraničních countryových pódiích od roku 1969 a patří stále neodmyslitelně k tomu nejlepšímu, co česká country music v současnosti představuje a nabízí.

Na závěr dvoudenního programu vystoupí pěvecká hvězda 60. let Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens. Uslyšíte známé Kahovcovy písničky ze 60.let - Paní v černém, Poprava blond holky atd. Rock´n´Roll v původní podobě, písně z období spolupráce s Country beatem - To se budem príma mít, několik písní z alba Rub a líc, vzpomínka na Petra Nováka, dlouholetého zpěváka skupiny G&B - Povídej, Hvězdičko blýskavá, Já budu chodit po špičkách. Prostě 60. léta jsou nedostižná, texty, které lidé znají dodnes, klasika, která potěší všechny generace.

10:00 Veselka Ladislava Kubeše – „Moje česká vlast“

12:15 YO YO Band

14:15 Tomáš Linka a skupina Přímá linka

16:15 Karel Kahovec a George & Beatovens

Historická scéna nabídne po oba dny Staropražský kabaret za kostelem, kde pod širým nebem vystoupí kapely ŠMRNC a TĚŽKÁ PÁRA, Cirkus Berto, Panoptikum pana Vrány, závěsnou akrobacii, provazochodce, pouťového siláka,ekvilibristu, harmonikáře, flašinetáře, medvědáře, dobové tržiště, staročeskou kuchyni i soutěže pro děti.

„Uvidíte, co jste ještě neviděli! Uslyšíte, co jste ještě neslyšeli a ucítíte, co jste ještě necítili…“

Pro děti je tradičně připravena v zahradě TJ Sokol Prosek - Pohádková zahrada hraje Divadlo eMillion a Nezávislé divadlo. Po oba dny budou probíhat výtvarné dílny /od 11 do 16 hodin/. Poprvé budete mít možnost ocenit vystoupení účastníků Hereckých kurzů 55+, kterou napsala Věra Rebon "Prapor Sokola Vysočany" - v Sokole Vysočany mají nový prapor.Uspořádat slavnost na jeho dekorování paměťní stuhou nebylo lehké ani v době PRVNÍ REPUBLIKY, zvláště, když příprava slavnosti je svěřena do rukou žen.

Na závěr odpoledne pořádá TJ Sokol Prosek besedu k výročí 100 let republiky s názvem „Podíl Sokola na vzniku Československa“

Pohádková zahrada /TJ Sokol Prosek

výtvarné dílny v zahradě po oba dny od 11 – 16h

sobota - Divadlo eMillion

11:00 Cirkus plný loutek

13:00 Princezna se zlatou hvězdou

14:30 Čert a Káča

16:30 „Prapor Sokola Vysočany“ Hrají absolventi divadelní kurzů 55+

15:30 „Podíl Sokola na vzniku Československa“ - beseda k výročí 100 let republiky

koná se v budově sokolovny

neděle – Nezávislé divadlo

11:00 Pohádky z mechu a kapradí

13:00 Nábor šašků

15:00 Povídání o pejskovi a kočičce

Pro děti jsou připravena lákadla v podobě pouťových střelnic, kolotočů a houpaček až po strašidelné zámky, jízdu na koních a dalších atrakcích, rodinné firmy Helfer a synové

Pro všechny pak řada pouťových dobrot a široká nabídka zboží stánkového prodeje, vína a burčáku.

Přijďte se setkat s přáteli, sousedy a ochutnat burčák, víno, koláče a další pouťové zboží.