Zažít město jinak - Praha Barrandov

Kdy? V sobotu 15. září od 12 do 19 hodin.

Kde? Na plácku u Pegase před ZŠ V Remízku 7, u barrandovské pobočky Městské knihovny

Letošní Zažít Barrandov jinak se přesunuje do nové lokality – na plácek k soše Pegase, před knihovnu a Základní školu v Remízku (V Remízku 7). Na původním místě bude v září panovat čilý stavební ruch v souvislosti se stavbou kostela.

A na co se můžete těšit? Rozhodně na každoroční stálice jako je knihotoč, kolotoč šátků a náušnic, pohádka Papírových Pimprlat, dílny KRC Barrandov, výrobu šperků, Lego dílnu, deskovky Spolku rodičů Chapliňák, ale i na slackline nebo novinky spolku Za lepší Barrandov, ukázku Jízdní skupiny Městské policie Praha či trať pro elektrokoloběžky, které budou k zapůjčení (cyklistické přilby s sebou).

Pro mlsné jazýčky budou připraveny domácí dobroty – každá slaná i sladká dobrota vítána! Loňský ročník byl i díky vám všem „chuťově“ velmi vydařený!

(Vlastní hrnky na kávu či pivolimo vítány… i my jsme rádi podlehli vlně Zero waste. Tácy na odložení skla a lepítka na podepsání hrnečků budou. A pro ty, co na téhle vlně nefrčí, budou i kelímky. Ale považte… káva se sousedy ve vlastním bucláčku… to má něco do sebe.)

Chystáme i několik zajímavých novinek, ale ještě nejsou „upečené“ na 100%. Jakmile budou potvrzené, dozvíte se to. A jestli to klapne, bude se vážně na co těšit!

Pokud vás Zažít Barrandov jinak oslovuje a měli byste chuť přiložit ruku k dílu, budeme moc rádi. Jak můžete pomoci?

Třeba věnovat půl hodinky dopoledne při rozkládání nebo večer při sklízení nebo vystřídat na hodinku/dvě někoho u stánku… každá drobná pomoc se počítá.

A pokud byste na Zažít Barrandov jinak chtěli prezentovat svůj projekt, ozvěte se také.

Pražáci se schází pod ocasem, Barrandováci pod Pegasem! Tak přijďte!

...a protože nebude-li pršet, nezmoknem, a přestože máme objednáno slunečno (ale řekněme si to na rovinu, vloni a předloni se objednávka počasí někde zadrhla), děkujeme MČ Praha 5 za prostředky na zapůjčení stanů a stolů. A Základní škole V Remízku díky za laskavé přijetí a poskytnutí zázemí pro celou akci.

Stejně tak díky drobné práci všech, bez které by se Zažít Barrandov nemohlo uskutečnit.

Moc si toho vážíme!