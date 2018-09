Zažít město jinak - Praha Park Michelská – Na rolích

Přijďte ZAŽÍT MICHLI JINAK :-)

JAK JINAK: Přátelsky, mile, pohodově, bez aut, s dětmi

KDE: V našem parčíku zatím beze jména a přilehlé ulici Na Rolích

KDY: 15. září 2018 od 14:00

Co vás bude čekat: to co si sami sobě připravíme :-)

Co můžete zažít:

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Historické fotografie Michle sestavené Filipem Vojtáškem

Doprovodná akce: historicko-zeměpisný znalostníkvíz o naší lokalitě o ceny.

GRILOVÁNÍ A DALŠÍ DOBRÉ JÍDLO A PITÍ

Přijde k nám na piknik. K dispozici bude gril, na kterém si budete moci připravit své masíčko, špízy, zeleninu. Pokud si z nějakého důvodu nestihnete připravit vlastní jídlo, za mírný poplatek můžete využít naše buřtíky a chléb. Kromě grilování bude za mírný poplatek (kryjící nezbytné náklady) možnost občerstvit se z našich zdrojů – domácí limonády, koláče, slané pečivo – zkrátka vše co naše kuchyně a plody zahrádek umožní připravit. Nebude chybět ani káva a další nápoje.

ŽIVÁ HUDBA

BLEŠÍ TRH

Je něco, co se Vám nehodí, ale někdo z Vašich sousedů třeba upotřebí nebo ho potěší? Neváhejte to přinést. Připravíme Vám prostor, kde budete moci prodat nebo směnit poklady z Vašich půd a sklepů. Cenu si sami dohodnete, případně můžete ponechat na dobrovolném příspěvku. Pro bližší informaci pište na našemichle@seznam.cz

PÉTANQUE

Připravujeme pro vás i malé sportovní využití v podobě známé hry pétanque. Zajistíme koule, prostor, a pokud budete zájem, uspořádáme mini turnaj.

LÉKAŘSKÝ KOUTEK

Přijďte si dát změřit tlak, tuk a pohovořit o zdravém životním stylu s lékařem.

BYLINKÁŘSKÝ KOUTEK

Kde se dozvíte, co všechno je možné pěstovat na Vašich zahrádkách, balkonech i v truhlíku za okny a můžete si o tom s námi nejen pohovořit, ale odnést si i návody s popisem pěstování či přímo recepty třeba na domácí limonády.

MICHELSKÁ KYNOLOGICKÁ VÝSTAVA

V naší lokalitě je mnoho chovatelů pejsků. Proto jsme se rozhodli pro naše čtyřnohé členy kamarády uspořádat amatérskou kynologickou soutěž O michelského chlupáče.Na vítěze myslíme pamlsky jako např. vepřové ucho a další.

PROGRAM PRO DĚTI

– Závod na kolech – vezměte dětem kola, odrážedla,tříkolky, koloběžky – zkrátka vše co má kola a dá se na tom závodit.

– Malování na obličej

– Jízda v kolečku – velmi oblíbená především pro týmy tatínků s dětmi

– Rybolov

– Provazochodectví

– Medvídková nemocnice

– Skákací panák

– Kreslení křídami