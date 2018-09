Žižkovská loutka 2018

Mezinárodní loutkový festival Žižkovská loutka je opět tady! Víkend 14. - 16. 9. bude v Praze 3 ve znamení třetího ročníku mezinárodního festivalu Žižkovská loutka. Přijďte se pobavit do Atria nebo do KC Vozovna či nově do Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Zveme Vás do tajemného světa loutkových příběhů!

Mezinárodní festival Žižkovská loutka si v minulých dvou letech získal srdce diváků, malých i velkých. Letošní třetí ročník, který se bude konat od pátku 14. 9. do neděle 16. 9. 2018 a který bude svou podstatou věnován letošnímu stému výročí naší republiky, se příspěvková organizace Za Trojku rozhodla trochu „přeobsadit“.

V tomto roce představí divákům jinou dramaturgii, než měly dva předchozí ročníky, a to znamená i loutkářské soubory, které zde zatím nehrály. Přijďte na festival s mezinárodní účastí a účasti loutkářů z celé ČR. Všichni se sjedou na Žižkov v Praze 3.

Program pro děti, dospělé, průvod, dílny, koncerty jsou připraveny k oslavě takového výročí. Ze zahraničních loutkových souborů se mohou letos diváci těšit na proslulé ruské soubory Medvěd a Jerenduk či japonského loutkaře Noriyuki Sawa s jeho legendárním Krysařem. Kromě nich ale uvidíte opět např. známé a skvělé Buchty a Loutky nebo Divadlo Lokvar a další. Lístky si už teď můžete koupit v předprodeji.

Přijďte se pobavit, poučit, zasmát, zavzpomínat na dětství, přijďte objevit něco nového, něco neobvyklého, milého a zajímavého. Těšíme se na Vás na Žižkovské loutce!