Hradozámecká noc - Valdštejnský palác Praha

Hradozámecká noc v Senátu | od 17 do 22 hodin

individuální večerní prohlídky, koncert

Valdštejnský palác se zahradou, ve kterém sídlí Senát Parlamentu ČR, bude v rámci Hradozámecké noci mimořádně přístupný návštěvníkům až do pozdních večerních hodin.

Barokní skvost v centru Prahy si budou moci zájemci individuálně prohlédnout až do 22 hodin.

Valdštejnskou zahradu navíc v podvečer rozezní koncert Harmcore Jazz bandu a příchozí se mohou těšit i na zajímavý příběh o sochách ve Valdštejnské zahradě.