New Year´s Gala concert

B.Smetana – My Country (Moldau)

E.Grieg – Piano concerto A minor

G.Verdi – Nabucco (ouverture)

G.Rossini – Il Barbiére di Siviglia (aria „Una voce poco fa“)

Ch.Gounod – Romeo and Juliet (aria „Je veux vivre“)

P.I.Tchaikovsky – The Nutcracker (Walz of the flowers)

A.Dvořák – Rusalka (Song of the Moon)

J.Strauss – Kaiser walzer

J.Strauss – Die Fledermaus (aria „Mein Herr Marquiz“)

J.Strauss – Tritsch-Tratsch Polka

J.Strauss – An der schönen blauen Donau

North Czech Philharmony Teplice

Ender Sakpinar – conductor

Mikyung Lee – soprano, Jiwon Lee – piano

Duration of concert is 2 hours.