M. A. Charpentier – Te Deum

W. A. Mozart – A Little Night Music (selection)

W. A. Mozart – Pamina´s aria (Magic Flute) or

Queen of the Night (Magic Flute)

J. Pachelbel – Canon in D Major

A. Dvořák – Slavonic Dance No. 8

Ch. Gounod – Ave Maria

T. Albinoni – Adagio in g minor

J. S. Bach – Toccata and fuga d minor

A. Dvořák – Biblical song No. 4

B. Smetana – Moldau

A. Vivaldi – Four Seasons (Spring and Winter)

W. A. Mozart – Alleluja (from Exsultate jubilate)

Dvořák Symphony Orchestra Prague

Duration of concert is 65 minutes.