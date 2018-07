From baroque to jazz

Prague Brass Ensemble

Jan Kalfus – organ / varhany

J. S. BACH – Fantasia and Fugue G Minor BWV 542

A. DVOŘÁK – Humoresque

W. A. MOZART – The Little Night Music

G. GERSHWIN – Four Hits For Five

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.