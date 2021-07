Naši milí Meziplotaři, tak už dnes si můžete do diářů zapsat termín akce MEZI PLOTY PŘED PLOTY, která se letos koná namísto květnového festivalu, a to v takovém rozsahu, kterou aktuální doba dovoluje. Protože je Psychiatrická nemocnice v Bohnicích až do konce roku uzavřena pro pořádání akcí, posuneme se tentokrát s menší formu festivalu přímo PŘED PLOTY BOHNICKÉ LÉČEBNY.

Už dnes můžeme prozradit, že:

MEZI PLOTY PŘED PLOTY se konají od 2. do 10. října 2021 a budou se skládat z více částí.

Akce bude v omezeném počtu účastníků probíhat před Psychiatrickou léčebnou, ale zároveň BUDE CELÁ STREAMOVANÁ

Účinkující

Čechomor Poslechnětě si díl našeho Proudastu se zpěvákem a houslistou Karlem Holasem! https://www.buzzsprout.com/839452/4749527-ep-14-preskakovani-sergeje-bubky-host-karel-holas-z-kapely-cechomor Čechomor je česká hudební skupina založená na...

Kašpárek v rohlíku Kašpárek v rohlíku je česká divadelně hudební skupina, která vznikla v roce 2007 pro loutkohru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Projekt se zrodil jako reakce na nedostatek kvalitních, původních písniček pro děti a...

Barbora Poláková Po ukončení EKO Gymnázia v Poděbradech pokračovala oborem činohra na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde byli jejími profesory Jana Hlaváčová, Boris Rösner či Ladislav Mrkvička. Následně se stala členkou...

Poletíme? Poletíme? jdou přímo k jádru věci. Díky chytlavému propojení rocku, swingu, punku, folku a country okořeněnému pořádnou dávkou energie, posypanou štiplavou porcí originálního humoru se jim to daří. Život je krátký, tak proč...

Sto Zvířat Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena roku 1990 v Praze na základech rock'n'rollového bandu Matěj Čech.