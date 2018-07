Prague Wind Quintet

Jan Machat – flute / flétna

Jurij Likin – oboe / hoboj

Vlastimil Mareš – clarinet / klarinet

Miloš Wichterle – bassoon / fagot

Jan Vobořil – French horn / lesní roh

W. A. MOZART – The Magic flute (overture)

L. van BEETHOVEN – Wind quintet in E flat Major

G. BIZET – Jeux d´enfants

J. HAYDN – Divertimento in B flat Major