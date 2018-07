Radio Symphony Collegium

Marek Zvolánek – trumpet / trubka

A. DVOŘÁK – Symphony No.9 E minor „ From The New World“ (Largo)

M. RAVEL – Bolero

W. A. MOZART – The Little Night Music

A. VIVALDI – Concerto for trumpet and orchestra

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.