Josef Popelka – Vladimír Frank

Josef Popelka – organ / varhany

Vladimír Frank – violin / housle

G. F. HÄNDEL – Sonata in D Major

L. van BEETHOVEN – Larghetto G Major

W. A. MOZART – Introduction and Fugue in C Major

A. CORELLI – La Folia for violin and organ

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.