Concert For Organ and Orchestra

Aleš Bárta – organ / varhany

Camerata Pragensis Orchestra

J. S. BACH – Toccata and Fugue d minor BWV 565

G. F. HÄNDEL – Concerto F Major op.4, No.4 for organ and orchetra

A.VIVALDI – Concerto in a minor op.3,No.6

W.A.MOZART – Sonata C Major KV 336 for organ and string orchestra