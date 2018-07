J. S. Bach, J. D. Zelenka, G. F. Händel, W. A. Mozart, F. Schubert

Barbora Polášková – mezzosoprano, Michal Novenko – organ pozitiv

J. S. Bach, G. F. Händel, E. Elgar, G. Fauré, F. Mendelssohn-Bartholdy

Tereza Nováková – soprano, Daniela Kosinová Valtová – organ

W. A. Mozart, A. Stradella, A. Dvořák, G. F. Händel, J. S. Bach

Sylva Čmugrová – mezzosoprano, Michelle Hradecká – organ

W. A. Mozart, F. Schubert, G. F. Händel, A. Dvořák, J. S. Bach

Olga Jelínková – soprano, Aleš Bárta – organ

F. Schubert, P. Mascagni, G. Caccini, J. S. Bach, W. A. Mozart

Barbora Polášková – mezzosoprano, Jiřina Dvořáková Marešová – organ

C. Franck, A. Dvořák, C. Saint-Saëns, A. Vivaldi, J. S. Bach

Marie Sedláková – soprano, Martin Sedlák – violoncello, Lukáš Vendl – organ and organ pozitiv

J. S. Bach, L. Luzzi, A. Stradella. F. Mendelssohn-Bartholdy

Karolína Janů – soprano, Pavla Salvová – organ