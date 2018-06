Plukovník švec

Historická událost z roku 1918 se o deset let později stala námětem divadelní hry – a hned z ní byl v Národním divadle hit. Dalšího nastudování se příběh o legiích v Rusku dočkal v roce 1938. Co by se skutečným příběhem plukovníka Josefa Jiřího Švece, který jevištně zpracoval Rudolf Medek, udělaly další „osmičky“ v československých dějinách? Hrdinská legionářská hra v současném zpracování, které čerpá z multimediálního a také dokumentárního divadla, přibližuje nejen osud hrdiny, ale i osud hry.

Ta se totiž svého času stala předmětem bouřlivé polemiky a boje doslova politického. Před diváky tak ožijí nejen dějiny legií, které měly zásadní podíl na vzniku republiky v roce 1918, ale i nejrůznější možné scénáře dalšího historického vývoje. A bude to oživování oslavné, varovné i ironické…