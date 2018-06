Letňák: Bratři Ebenové

První řádné album "Malé písně do tmy" vydali Bratři Ebenové v roce 1984 a dalších jedenáct let trvalo, než vznikl titul "Tichá domácnost" (1995). Na další řadové album, nazvané "Já na tom dělám", posluchači čekali sedm let, když vyšlo v roce 2002. Po vydání tohoto alba však Bratři Ebenové nelenili – vydali se znovu po českých městech koncertovat, natočili koncertní DVD "Ebeni v zahradě" (2004), natočili hudbu pro novou sérii večerníčků Mach a Šebestová, připravili hudbu pro pohádkové CD "Pohádky bratří Grimmů" (s písničkami Bratří Ebenů), několik audioknih (Muž, který sázel stromy, Adventní kalendář) a také hudbu k seriálu České televize "Poste Restante".

V roce 2008 vyšlo album Chlebíčky – nazvané podle titulní skladby. Album obsahuje 12 skladeb - autorem všech (hudby i textu) je Marek Eben. Aranžmá jednotlivých skladeb je dílem celé kapely Bratři Ebenové, která už od poslední desky funguje v nezměněném složení. Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák