Od klasiky po Gershwina pro 4 saxofony

České saxofonové kvarteto

Roman Fojtíček – soprán saxofon /alt saxofon,

Zdenko Kašpar – alt saxofon,

Otakar Martinovský – tenor saxofon,

Michal Kostiuk – baryton saxofon /tenor saxofon

…

PROGRAM:

Henry PURCELL The Fairy Queen Suite – výběr

Isaak ALBÉNIZ Sevilla – výběr

Antonín DVOŘÁK Česká suita Op. 39, Preludium a Polka

George GERSHWIN Rialto Ripples

George GERSHWIN Three preludes

George GERSHWIN RHAPSODY IN BLUE

George GERSHWIN Love is here to stay

George GERSHWIN Liza

George GERSHWIN A foggy day

Jaroslav JEŽEK Tmavomodrý svět