Folkové Podviní - Praha Vysočany

FOLKOVÉ PODVINÍ 2018

čtvrtek 7.6. od 16:30

v kamenném hradišti vysočanského přírodního parku

HOP TROP

DRUHÁ TRÁVA

Jiří DĚDEČEK

Aleš PETRŽELA s kapelou

VE ČTVRTEK V PĚT

PŮLKULATÉ VÝROČÍ aneb 15 LET FOLKOVÉHO PODVINÍ ve čtvrtek 7.6. 2018. Právě letos to bude 15 let, co se zabydlela trampská a folková hudba v kamenném hradišti přírodního vysočanského parku. Za zvukem kytar, mandolín, banja či kontrabasu sem zabloudili a posléze se naučili pravidelně chodit lidi z celé Prahy i dalekého okolí. A protože tradice je tradice a navíc, tohle je opravdu víc než pěkná tradice, čeká nás i letos bohatá tramsko-folková žeň, jak se na půlkulaté výročí festivalu sluší.