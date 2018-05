Peia (USA) - koncert

Peia má dar nádherného hlasu s křišťálově čistými výškami, skrze který za doprovodu harmonia, charanga, perkusí, ad. zprostředkovává starodávné tradiční lidové písně nasbírané při cestách po celém světě. Spolupracuje s Rising Appalachia.

Peia by se dala označit za „zpěvačku-archivářku“ shromažďující písně starodávných kultur z celého světa. Přináší melodie, v nichž je uložena moudrost času a citlivě oživuje jejich jazyk, příběhy a původní podstatu. Její zpěv ihned zaujme křišťalově čistým sopránem a její hudba míří přímo do srdcí posluchačů. Zpěv sama doprovází charangem (tradiční andský strunný hud. nástroj), harmoniem a kytarou, na další nástroje hrají přizvaní hudebníci. Toto unikátní spojení nabízí magické zprostředkování písní, na jejichž síle čas nic neubere. Studovala na jedné z nejprestižnějších amerických univerzit New England Conservatory of Music v Bostonu klasický zpěv a operu, vokální pedagogiku, kompozici a improvizaci. Následně se pohroužila do studií klasického indického zpěvu.

Pro Peiu je důležité, aby byl obnoven zdravý vztah k naší planetě. K tomu se snaží přispívat svou hudbou, vzdělávacími workshopy a podporou práv domorodých kmenů a organizací chránících životní prostředí. 3.8.2018 od 18h povede HLASOVÝ WORKSHOP v Domě osobního rozvoje, Maitrea (Praha). Vhodné pro každého, kdo rád zpívá a zajímalo by ho, jak správně a šetrně používat hlas tak, aby využil jeho skutečný potenciál. Omezený počet míst.