muzikálová komedie, ve které konečně může každý milovat, koho chce! A nejen to! I myslet si může, co chce! A dělat si může, co chce! Ale nejdřív si musí tuhle svobodu vybojovat...

je nový, původní český muzikál Divadla Hybernia, tentokráte o mladých hrdinech, kteří se vzepřou záměru zločinného doktora Oxe. Tento pseudovědec totiž touží ovládat myšlení obyvatel, a to pomocí svého ďábelského, v podstatě ale jednoduchého vynálezu.

Po předchozím převážně dramaticky vypjatém muzikálu Mefisto přichází tentokráte Divadlo Hybernia s muzikálovou komedií, ve které se nejen střetnou dva zcela odlišné myšlenkové světy, ale zejména se v ní střetnou dva světy hudební, z nichž ten nový, dynamický a svobodomyslný, tak typický pro hlavního hrdinu příběhu mladíka Sebastiana, pořádně rozčeří v izolovaném městečku poklidné vody. Příběh je velmi volně inspirován jedním z motivů stejnojmenné novely Julese Vernea a jak je u tohoto autora zvykem, obsahuje i varování před zneužitím různých vynálezů, původně určených k pokroku. V příběhu o zločinném doktoru Oxovi tedy nejde o nic míň než o touhu jedince masově ovládat myšlení obyvatel. Že vám to v současné době médií přijde docela aktuální? I proto tento muzikál vzniká...

Libreto této hudební komedie je po Golemovi a Mefistovi již třetím titulem scenáristy a režiséra Zdeňka Zelenky, které napsal výhradně pro Divadlo Hybernia. Autorem textů písní je Boris Pralovszký, choreografii povede Ivana Hannichová, nesmírně těžký úkol spočívá na bedrech zkušeného skladatele Jiřího Škorpíka. Muzikál vzniká pod vedením výkonného producenta Michala Mücksteina. Premiéra je plánována na 4.říjen 2018.

hrají: Jiří Korn, Josef Vojtek, Kateřina Brožová, Dita Hořínková, Petr Ryšavý, Peter Pecha, Ivana Korolová, Petra Vraspírová, Anna Slováčková, Andrej Hryc, Tomáš Trapl, Ernesto Čekan, Martin Pošta, Vojtěch Drahokoupil, Hana Křížková, Renata Podlipská, Vlastimil Korec, Jiří Zonyga, Ladislav Korbel, Františka Stropnická, Lukáš Randák, David Uličník a další