Otevření Krytu na Folimance - Praha

Městská část Praha 2 v roce 2018 zpřístupňuje kryt civilní ochrany Folimanka jako obvykle každý měsíc vždy v sobotu od 9:00 do 15:00 hodin. Pátá letošní prohlídka je 19. května 2018. Výjimečně je kryt otevřen také 12. dubna v souvislosti s festivalem v parku na Folimance Pojď dál. Termíny dalších prohlídek v roce 2018 (vždy sobota 9:00–15:00 hodin): 16. června, 14. července, 18. srpna, 15. září, 13. října, 10. listopadu, 15. prosince.

O prohlídku největší podzemní stavby na území Prahy 2 je velký zájem mimo jiné proto, že bunkr byl desítky let udržován v režimu utajení pro případ obecného ohrožení Pražanů, například nebezpečnými chemickými látkami. O co byl tajemnější, o to více se Pražané toužili podívat dovnitř, v minulém režimu ovšem marně.

Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.

Podzemní bunkr Folimanka byl vybudován na přelomu 50. a 60. let minulého století v ulici Pod Karlovem. Má pancéřované dveře, vlastní studny a vlastní funkční elektrický agregát o výkonu 30 kW. Kryt je osvětlený, vytápěný, okysličovaný takzvaným přetlakem a v udržovaném stavu.

Komentovanou prohlídku si i nadále mohou objednat školy kdykoliv během vyučovacího týdne na oddělení krizového řízení a bezpečnosti ÚMČ Praha 2, na čísle 236 044 262 nebo na e-mailové adrese ladislav.veselak@praha2.cz.