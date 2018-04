Nenechte si ujít Loutková divadélka na hradě Rabí.

Čeká na vás:

RABSKÝ FLOUTEK: Mauglí

1. 7. 2018 - 15.00–15.45

RABSKÝ FLOUTEK: Jeskyňka

15. 7. 2018 - 15.00–15.45

RABSKÝ FLOUTEK: Český Honza

12. 8. 2018 - 15.00–16.00

Divadlo U staré herečky: Mauglí

Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné nástrah a nebezpečí. O malého kluka se nejprve starají vlk s medvědem, ale Mauglí se musí naučit přežít sám, a tak se vydává na výpravy do džungle. Postupně pochopí, že život v divočině vyžaduje moudrost a bystrost, i když ho na jeho cestě z počátku skrytě hlídá medvěd.

Vypadalo by to jako ráj, kdyby v okolí nekroužil zlý tygr ...

Autorská pohádka pro děti od tří let.

Divadýlko Kuba: Za každým rohem Jeskyňka

Děti jsou prostě děti. Ať je to parta dětí z Rabí, z okolí anebo z našeho pohádkového příběhu - Červená Karkulka, Smolíček a Jeníček s Mařenkou. A když ještě mají bujnou fantazii, o dobrodružství, nedorozumění a průšvihy není nouze. Z obyčejných věcí jsou rázem věci nadpřirozené, strašidelné i nebezpečné.

Pohádka, kde spolu s herci hrají velcí maňásci, je vhodná pro děti od tří let.

LokVar: Český Honza

Tato pohádka začíná na peci a končí královskou svatbou. Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na čerty, draka a loupežníka? A vybrat si tu správnou nevěstu? No jo, hodně otázek a pomoct můžete i vy.

Loutková pohádka pro děti starší 3 let.

Těšíme se na vás!