Krajský Cyklo Fanatik

Přijmi výzvu, zjisti, co v tobě je... Baví vás zdolávat výzvy? Chcete zkusit ujet trať, kterou jste ještě nezdolali? Pak je tady Fanatik, ojedinělá akce svého druhu v Čechách.

Fanatik je určen pro širokou veřejnost. Účastnit se může každý, od svátečních až po různé výkonnostní skupiny cyklistů. Zvolíte si trasu dle svých možností tak, aby pro Vás byla výzvou. Pro každého to může být jiná vzdálenost, pro někoho 340 km, pro někoho 50 km. Tak vezměte kolo, stejně nabuzené kámoše a přijeďte vyzkoušet, na co máte! Zažijte pocit, kdy už jedete jen „hlavou“….

Nejdelší trasa na silnici pro „Fanatiky“ je 340 km, pro MTB „Maniaky“ je 180 km. Pro „Pohodářě“ jsou připraveny nejkratší trasy na silnici 50 km a v terénu 42 km. Něco podobného se jezdí ve Švédském Vatternrundan „The world’s largest recreational bike event.“. Trasa měří 300 km a přijíždějí tisíce cyklistů. Pozor!!! Nejedná se o závod, každý soutěží sám se sebou. Jde o to „přijmout výzvu“ a poprat se se zvolenou trasou. Fanatik je o vůli, hlavě a radosti z pohybu, i když to občas bolí…. Odměnou za zdolané kilometry vám bude skvělý pocit z toho, co se se vám povedlo. Na památku si odnesete funkční tričko s logem, placku a diplom. V tombole jsou připraveny ceny od našich partnerů za tisíce korun. Losují se všichni účastníci.

Ambasadorem akce je František Raboň ml., mistr Evropy, člen týmu Omega Pharma-Quick Step, účastník Tour de France a Giro d'Italia. Podporu této a svoji účast a přislíbil i Emil Hekele, účastník letošního MS v cyklokrosu. A kdyby vám to náhodou bylo málo, tak vězte, že Plzeň nabízí bohatý víkendový program. Letošní roční je spojen s Mistrovstvím České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Tedy po sobotním „přijmutí výzvy“ a absolvování některé z tras „Fanatika“ je možné navštívit v rámci mistrovství závod žen, dále Gambrinus den na náměstí Republiky nebo Summer Fest na pláži velkého Boleveckého rybníka. Vyplatí se zdržet až do neděle. To na vás čekají závody juniorů a odpoledne vyvrchol programu Mistroství - závod profesionálů za účasti Petera Sagana a Romana Kreuzigera. Víkend 23. - 24. 6. 2018 v Plzni nabízí samé super zážitky. Tak na co ještě čekáte?