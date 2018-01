V sobotu 10. února nádvoří i halu DEPO2015 opět zaplní food trucky a bistra s pestrou nabídkou pochoutek z celého světa.

Ochutnávat se bude jídlo ze všech kontinentů. Návštěvníci se můžou těšit na klasické masové i vegetariánské burgery, americké hotdogy či již tradiční španělskou paellu připravovanou na pánvi o průměru 130 cm. Nebude chybět ani kuchyně z Mexika, Irska, Srí Lanky či Indie. Na chuť si přijdou i milovníci sladkého, které potěší francouzské makronky, belgické vafle, preclíky či RAW zákusky. Z nápojů návštěvníky kromě voňavé kávy osvěží také svařené víno, punč nebo pivo od pivovaru Raven. Novinkami jsou stánky Guacamole Always Fresh s občerstvením založeném na avokádu a tradičním quacamole, foodtruck Street Canteen s variacemi mac and cheese, Food On The Move se sendviči připravovanými na grilu ve stylu Sao Paula či kočovná kavárna Cocovan.

Kromě jídla bude návštěvníky čekat doprovodný kulturní program. Návštěvníci si budou moci po 14 hodině zatancovat s masopustními maskami plzeňského lidového souboru Mladina. Umělkyně Diana Fusilová, která se věnuje body paintingu, namaluje dětem, ale i návštěvníkům na obličej masku dle jejich přání.

S mistry dílen Makerspace si budou dospělí i děti moci vyzkoušet techniku sítotisku a linorytu a potisknout si originální bryndák nebo zástěru vlastním designem. Kromě toho bude expozice „Jak se točí peníze“ otevřena za zvýhodněné vstupné. Vstupenky do multimediální expozice, která umožňuje hravou formou získat a procvičit finanční znalosti, postupy a dovednosti, budou v rámci DEPO Street Food Marketu za poloviční cenu.

Specialitou letošního DEPO Street Food Marketu je čokoládový ateliér společnosti Orion, který představí novou vysoce kvalitní čokoládu Orion 68 %. Návštěvníci si budou moci nechat vytvořit čokoládu na míru, obdivovat chuť pralinek nebo si dát horkou čokoládu s marshmellows.

Vstup na DEPO Street Food Market je zdarma. Auta je možné zaparkovat přímo v areálu za 20 Kč. Brány se otevřou v 10:00 a pochutnávat si můžete až do 18:00.