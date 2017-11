Škwor: Uzavřenej kruh tour 2018

S blížícím se podzimem se množí dotazy fanoušků Škwor na nové album a koncertní plány na následující rok, během nějž populární rocková parta oslaví své už dvacáté narozeniny. Teď konečně nastal čas utnout všechny spekulace a začít servírovat fakta! Jubilejní desáté řadovky, která dostala název Uzavřenej kruh, se dočkáme letos v listopadu. Ale to je jen předzvěst bouře, která nastane v roce 2018, kdy kapela vyrazí na své dosud největší halové turné.

"Nový album se právě dokončuje a venku by mělo bejt už za pár tejdnů. Než se tak ale stane, musíme bejt přesvědčený, že jsme udělali maximum k naší spokojenosti," komentuje aktuální stav novinky Uzavřenej kruh frontman Petr Hrdlička a dodává, že tak jako předchozí nahrávky, i tato vznikala v naprosté tvůrčí svobodě: "Při psaní písniček nás nic nesvazuje, na to si ani nepotrpíme. Ani nemáme žádnou dohodu nebo představu, jestli bude album takový nebo makový. Píšeme prostě písničky, jak nás co napadne a není to podle žádnýho klíče nebo konceptu."

Dle slov kapely by měla být novinka o něco tvrdší a "šlapavější", než předchozí studiové album Hledání IDentity. Chybět ale určitě nebude ani nějaká ta balada a klasické "škwoří vypalovačky". To, na co se ale Škwor těší ze všeho nejvíc, je, až zahraje nové písně fanouškům naživo.

Na to si sice budeme muset počkat až do roku 2018, ale o to větší palba to pak bude. Právě v roce oslav svých dvacátých narozenin se totiž kapela rozhodla posunout laťku svých koncertů zase o něco výš a vydá se na své největší turné.