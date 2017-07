Užívejte si prázdniny, co to dá, a přijeďte 17. a 18. srpna na MINT: Plzeň Fashion Market, který se koná v rámci festivalu Živá ulice. Mezi desítkami prodejců s nabídkou nezávislé módy a designu snadno objevíte originální kousky od českých tvůrců, po kterých byste jinde těžko pátrali. Zpestřete si dva prázdninové dny zajímavými workshopy, přednáškami, poslechem djs a vychutnejte si všechno, co patří k uvolněnému prázdninovému životu.

Těšit se můžete na krásné kožené tašky a batohy značky Eggo, barevné perspexové šperky Acid-Design, pohodovou módu Atom Rat, dřevěné šperky a doplňky Don Wood, bytové doplňky Jammers Home, designové mikiny Scura, trika s límečkem od Monopolo a mnoho dalších zajímavých lokálních značek.